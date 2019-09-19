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Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Atletico Madrid 2-2 Juventus
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Atletico Madrid 2-2 Juventus

Atletico Madrid ile Juventus ilk yarıda kalecileri geçemedi ama ikinci yarıdaki futbolla izleyenlere şölen yaşattı. Juve 2-0 öne geçse de Atletico pes etmeyerek 90'da 2-2'yi bulmayı başardı.

19 Eylül 2019 00:00

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano Stadı’nda oynanan müthiş çekişmeye sahne oldu ve Atletico’nun beraberlik golü 90’da geldi: 2-2.

Gecenin en önemli maçlarından olan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

48. dakikada ise Cuadrado ceza sahası dışından şık bir gol atarak Juventus’u 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 65’i gösterdiğinde Juve, Matuidi ile farkı 2’ye çıkarmayı başardı.

Bu golden 5 dakika sonra ise Atletico Madrid’i umutlandıran gol geldi. 70. dakikada Savic duran topta ileri çıkarak skoru 2-1’e getirdi. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde yine duran toptan golü bulan Atletico buldu. Bu kez sahneye çıkan Herrera oldu ve maçın skorunu 2-2 olarak ilan etti.

Milli futbolcumu Merih Demiral ise yedekler arasında yer alarak süre bulamadı.

Atleti 1 Ekim’de Lokomotiv Moskova ile deplasmanda; Juventus ise sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Son güncelleme 00:00 | 19 Eylül 2019
Atletico Madrid juventus şampiyonlar ligi
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