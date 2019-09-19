Red Bull Player One büyük finali 22 Eylül’de

Türkiye finalinde şampiyon olan oyuncu ise ülkemizi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek finalde temsil edecek. Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.

Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da final zamanı geldi. Omen by HP sponsorluğunda düzenlen ‘Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da çevrim içi elemeler sonucunda 4096 kişi arasından sıyrılan 16 düellocu 22 Eylül'de Riot Games Espor Sahnesi'nde gerçekleştirilecek finalde dünya şampiyonasına gitmek için birbirine meydan okuyacak. Dünyada popülaritesi giderek artan ve uluslararası formatıyla 25'ten fazla ülkede gerçekleşen Red Bull Player One Turnuvası'nın Türkiye şampiyonu, ülkemizi yıl sonunda Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Büyük finalde Berke ‘Thaldrin' Demirci, Furkan ‘Immortoru' Tekeş, Aziz ‘Zedxsmurf' Bozkurt ve Arda ‘LinusTheAfro' Barış gibi isimler gösteri maçları yapmasının yanı sıra, finale bilet alan izleyicilerle sahnede maçlar gerçekleştirerek hayranlarıyla buluşacaklar. “Oyun bitmesin” mottosuyla oyun severler için yıl boyunca benzersiz deneyimler sunan Red Bull, bu kez de oyun severleri keyifli bir Pazar günü için final sahnesine davet ediyor. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler için biletler Biletix'te. Final alanına gelemeyen oyunseverler ise twitch.tv/redbulltr adresinden şampiyonluk mücadelesini canlı olarak takip edebilecek.

Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor.

Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye'nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan‘Teke Tek' yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.