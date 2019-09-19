ÖZET İZLE: TS kötü başladı! Getafe Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun ilk maçında Getafe’ye 1-0 yenildi. Angel ile Getafe 18’de 1-0 öne geçti. Geri kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca mücadele bu skorla tamamlandı. Mücadeleyi izleyemeyenler için Getafe Trabzonspor maç özeti haberimizde.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Getafe karşılaşmanın henüz başlarında 18. dakikada Angel Rodriguez’in attığı gol ile 1-0 öne geçerken ilk yarıda bu skorla sona erdi.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

İkinci yarıya damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu. Genç kaleci Getafe ataklarında kalesini gole kapatırken farkın açılmasına da izin vermedi. Trabzonspor rakip kalede gol fırsatları yakalasada skoru değiştirecek golü bulamadı ve 90 dakika sonunda Bordo – Mavililer, İspanya deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmış oldu.