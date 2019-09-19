SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz isim...
ÖZET İZLE: TS kötü başladı! Getafe Trabzonspor maç özeti
Uefa Avrupa Ligi

ÖZET İZLE: TS kötü başladı! Getafe Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Lig gruplar aşaması ilk maçında İspanyol ekibi Getafe ile deplasmanda karşılaştı. Trabzonspor, Getafe deplasmanından puansız döndü. Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 kaybetti. İşte Getafe Trabzonspor maç özeti...

19 Eylül 2019 21:50

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun ilk maçında Getafe’ye 1-0 yenildi. Angel ile Getafe 18’de 1-0 öne geçti. Geri kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca mücadele bu skorla tamamlandı. Mücadeleyi izleyemeyenler için Getafe Trabzonspor maç özeti haberimizde.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Getafe karşılaşmanın henüz başlarında 18. dakikada Angel Rodriguez’in attığı gol ile 1-0 öne geçerken ilk yarıda bu skorla sona erdi.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

İkinci yarıya damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu. Genç kaleci Getafe ataklarında kalesini gole kapatırken farkın açılmasına da izin vermedi. Trabzonspor rakip kalede gol fırsatları yakalasada skoru değiştirecek golü bulamadı ve 90 dakika sonunda Bordo – Mavililer, İspanya deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Son güncelleme 22:04 | 19 Eylül 2019
getafe maç özeti maç özeti izle özet izle trabzon trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Yarın - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
21/09/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR