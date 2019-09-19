Neymar’dan arkadaşlarına 11 bin euro maaş!

Yaz transfer döneminde Paris Saint Germain’den ayrılacağı iddiaları ile gündeme gelen Brezilyalı yıldız Neymar’ın, yakın arkadaşlarına maaş verdiği iddia edildi. İngiliz The Sun’da yer alan haberde, Neymar, partilerde kendisine eşlik eden arkadaşlarına ayda 11 bin euro ödediği belirtildi.

Brezilya’da bu durumun espri konusu olduğu da belirtilirken, “Eğer Neymar’ın arkadaşıysanız, ülkedeki ekonomik krizden ya da işsizlikten etkilenmezseniz” denildiği yazıldı. Haberde Neymar’ın en yakın üç arkadaşı olarak Gil Cebola, Jota Amancio ve Carlos Henrique gösterildi. Üç ismin de farklı görevleri olduğu iddia edildi. Üç arkadaşın da Neymar ile birlikte milyon euro’luk rezidansta yaşadığı öğrenildi.

Cebola’nın, Neymar’ın sosyal medyasından sorumlu olduğu, Brezilyalı yıldızın fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaşan isim olduğu belirtildi. Amancio’nun Neymar’ın menajeri gibi çalıştığı, akıl danıştığı kişi ve yıldız futbolcuya en yakın isim olduğu iddia edildi. İkilinin Santos’tan çocukluktan beri tanıştığı ve birbirlerine kardeş kadar yakın olduğu da haberde yer aldı. Son olarak Henrique’nin ise, Neymar’nın finans danışmanı olduğu, futbol dışındaki yatırımları ile ilgilendiği ve grubun beyni olarak gösterildiği iddia edildi.

Bir dönem Neymar’ın özel danışmanı olarak çalışan Santos Kulübü’nün pazarlama sorumlusu Eduardo Musa’nın, Neymar’ın arkadaşlarına yaptığı pahalı harcamaları artık kontrol edemediği için görevi bıraktığı da yazıldı.