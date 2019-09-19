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Kubica sezon sonunda Williams’tan ayrılacağını açıkladı
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Kubica sezon sonunda Williams’tan ayrılacağını açıkladı

Polonyalı Formula 1 pilotu Robert Kubica, takımı Williams'tan 2019 sezonu sonunda ayrılacağını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 19 Eylül 2019 19:21

Formula 1 pilotu Robert Kubica, 2019 sezonu sonunda takımı Williams’tan ayrılacağını açıkladı. Bu kararı sonrasında Polonyalı’nın Formula 1 dönüşünün sona ereceği tahmin ediliyor.

34 yaşındaki pilot ölümcül bir kazadan sonra sağlığına kavuşmuş ve sene başında Formula 1’e geri dönmüştü. Ancak Polonyalı sürücünün sağ kolundaki problem ve takımının aracındaki sorunlar iyi dereceler yapmasına engel oluyordu. Williams’ın rekabetçi olmayan aracı sebebiyle takım klasmanda son sırada bulunuyor.

Lacivert beyazlı ekip Kubica’nın kararına saygı duyduklarını ve 2020 ekibini kısa zamanda açıklayacaklarını belirtti. Nico Hulkenberg’in Williams için adaylardan biri olabileceği belirtiliyor.

Son güncelleme 19:21 | 19 Eylül 2019
f1 formula 1 robert kubica williams
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