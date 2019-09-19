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Kelvin Maynard arabasında kurşunlanarak öldürüldü
Dünyadan Futbol

Kelvin Maynard arabasında kurşunlanarak öldürüldü

32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, Hollanda'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

19 Eylül 2019 17:41

Hollanda’nın Alphense Boys takımında oynayan defans oyuncusu Kelvin Maynard, Amsterdam’da motosikletli iki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Son anda benzinciye sığınmaya çalışan Maynard, kafasına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Maynard, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kelvin Maynard kimdir?

Kariyerine Volendam’da başlayan Surinam asıllı oyuncu, Olhanense, Emmen ve İngiltere’de Burton Albion gibi takımlarda da forma giymişti. Maynard, son olarak Alphense Boys’a transfer olmuştu.

Son güncelleme 18:05 | 19 Eylül 2019
hollanda Kelvin Maynard
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