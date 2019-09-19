Getafe Trabzonspor maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi Getafe TS maçı canlı izle

Getafe Trabzonspor canlı! Getafe Trabzonspor maçı ile temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Trabzonspor, Madrid deplasmanında üç puan alarak gruplara güçlü bir giriş yapmak istiyor. Ev sahibi Getafe de üç puan peşinde. Grubun diğer maçında ise Basel, Krasnodar’ı ağırlıyor. Getafe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Getafe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Coliseum Alfonso Perez

SAAT: 19.55

HAKEM: Matej Jug

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GETAFE: Chichizola; Nyom, Djene, Bruno, Raúl García; Kenedy, Timor, Fajr, Portillo; Ángel, Enric Gallego

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Bordalas

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Doğan, Donis Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemiyor. İspanyol ekibinde sakatlığı bulunan Amath Ndiaye, Filip Manojlovic, Vitorino Antunes karşılaşmada yer alamıyor. Djene ise kart cezası sebebiyle forma giyemiyor. Öte yandan Trabzonspor gün içinde eğlenceli bir video paylaştı. Paylaşım futbolseverlerin beğenisini topladı.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynuyor. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1’lik sonuçlarla eledi. Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan’ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

Ahmet Ağaoğlu: `TFF`yi uyardık` Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig`in henüz 4. haftasında yaşananlara bakıldığında çok ciddi bir sıkıntının bulunduğunu belirterek, lig başlamadan önce kurullarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) uyardıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku