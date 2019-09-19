Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı’nın tarihini açıkladı

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Divan Kurulu Toplantı’sının tarihini açıkladı. İşte sarı kırmızılılardan yapılan açıklama:

Galatasaray Spor Kulübü Eylül Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de Gayrettepe Dedeman Otel'de basına kapalı olarak gerçekleşecektir. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun toplantı ile ilgili duyurusu şöyle:

Değerli Üyemiz;

Kulüp Tüzüğünün 101/5 maddesi uyarınca, yeterli sayıda (yirminin üzerinde) Divan Üyemizin yazılı talebiyle, Divan Kurulumuz, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de Gayrettepe Dedeman Otel'de, basına kapalı olarak, olağanüstü toplanacaktır.

Saygılarımızla,

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan protokollerin güncel durumlarının ve olası sonuçları ile

2. Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan ‘yapılandırma sözleşmesi' hakkında bilgilendirilme ve istişare.