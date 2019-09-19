Dudelange, APOEL deplasmanında 7 gollü maçta tarih yazdı! | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde A Grubu’nda Güney Kıbrıs ekibi APOEL, Lüksemburg temsilcisi Dudelange’ı konuk etti. Büyük bir sürprize imza atarak Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalmayı başaran Lüksemburg ekibi bir sürprize daha imza attı ve ilk maçta 4-3’lük skorla ve muhteşem bir geri dönüşle üç puanın sahibi oldu.

İlginç maçta Dudelange’ın galibiyetinin yanında yedi dakika içinde gelen dört gol de dikkat çekti. Dudelange, 36’da Sinani ile öne geçmeyi başardı ve ilk yarı böyle bitti. 51’de Bernier’le fark ikiye çıktı ancak olanlar ondan sonra oldu! Ev sahibi Pavlovic 54’te skoru 2-1 yaptı, 56’da De Vincenti penaltı noktasından eşitliği sağladı. 58’de sahneye yine Pavlovic çıktı ve APOEL bir anda 3-2 öne geçti.

Tarihi üç puanı getiren gol!

Maç bu şekilde devam ederken 72’de Stolz Dudelange adına skoru eşitledi. Unutulmaz karşılaşmalar arasına girmeye şimdiden adaya olan maçta son sözü ise perdeyi açan Sinani söyledi. 82’de ağları bulan oyuncu Dudelange’a tarihi bir üç puan getirdi.

Geçen sezon Lüksemburg tarihinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden ilk takım olan Dudelange, grup aşamasının son maçında konuğu Real Betis’le 0-0 berabere kalmış ve ülkenin tarihteki ilk puanını almıştı. Dudelange bu sezon ise ilk galibiyetini unutulmaz bir maçla elde etti ve muhteşem bir zafer kazandı. UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Frankfurt 0-3 Arsenal Arsenal, geçen sezon Avrupa Ligi`nde başarılı performans sergileyen Frankfurt`u deplasmanda 3-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku