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Demet Akalın’a cevap: Guidetti Türk gibi
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Demet Akalın’a cevap: Guidetti Türk gibi

TVF Başkanı Akif Üstündağ, şarkıcı Demet Akalın'ın Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Teknik Direktörü Giovanni Guidetti ile ilgili yaptığı yoruma cevap verdi.

19 Eylül 2019 09:51

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, Avrupa ikincisi olan Kadın Milli Takımı'nın başarısının perde arkasını anlattı. Üstündağ, basınla buluşmasında şarkıcı Demet Akalın'ın milli takım Başantrenörü Giovanni Guidetti ile ilgili “Abi koçumuz niye Türk değil? Öyle olsa kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar” sözlerini eleştirdi. Başkan, “Antrenörümüz Türk gibi eğitim veriyor” ifadelerini kullandı.

TÜM TÜRKİYE’Yİ GEZİYOR

Akif Üstündağ, Giovanni Guidetti ile ilgili olarak “Elazığ'dan Bitlis'e kadar Türkiye'yi gezip çocuklara voleybol sevgisini aşılıyor. Bir Türk kızıyla evli ve bizden biri. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. Demet Hanım'ı tasvip eden bir kişi görmedim” diye konuştu.

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Başkan, Avrupa şampiyonluğu ikinciliği ile ilgili ise “Şampiyon olamadığımıza üzüldük ama ikincilik kolay değil. Tecrübeli oyuncular bırakmasına rağmen inandık” dedi.

Son güncelleme 09:55 | 19 Eylül 2019
demet akalın Guidetti türkiye
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