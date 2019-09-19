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Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: ‘Bariz bir penaltı vardı!’
Şampiyonlar Ligi

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: ‘Bariz bir penaltı vardı!’

Club Brugge Galatasaray maçının ardından konuşan Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, "Ön tarafta oyuncularla topu buluşturduk. Ne yazık ki skora yansıtamadık" derken hakem hakkında da "Bir bariz penaltı vardı. Ben uzaktan gördüm bunun penaltı olduğunu" diye konuştu.

19 Eylül 2019 00:09

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun ilk haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçta etkili oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belçikalı teknik adam, Galatasaray’ın fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, “Futbolda iki şey var. Bir yapmanız gerekenler bir de oynamanız gerekenler. Karşı tarafın kalecisinin kurtarışları söz konusuydu.” ifadelerini kullandı. 18 Eylül 2019 Fatih Terim: Bu grup ilginç olacak... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Clement, takımının kendini kanıtladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Bir puan aldık ama daha fazlasını yapabilirdik. Bir bariz penaltı vardı. Ben uzaktan gördüm bunun penaltı olduğunu. Eğer 1-0 lehimize olsaydı harika bir akşam olacaktı. Baskılı bir futbol oynadık. Ön tarafta oyuncularla topu buluşturduk. Ne yazık ki skora yansıtamadık. Buraya gelmek için iki takımı eledik, ligde de birinci sıradayız. Gelecek dönemde daha çok şey ortaya koyacağız.”

Son güncelleme 00:09 | 19 Eylül 2019
Club Brugge galatasaray Philippe Clement UEFA Şampiyonlar Ligi
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