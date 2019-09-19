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Chelsea, Callum Hudson-Odoi’nin sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig

Chelsea, Callum Hudson-Odoi’nin sözleşmesini uzattı

Chelsea, genç yetenek Callum Hudson-Odoi'nin sözleşmesini 5 yıllığına yeniledi.

19 Eylül 2019 23:08

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi’nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Chelsea’den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ülkenin en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterilen Hudson-Odoi, Chelsea formasıyla geçen sezon 24 maçta 5 kez ağları sarsmasının ardından İngiltere Milli Takımı’nda da 2 karşılaşmada görev almıştı.

Geçen sezonun sonlarına doğru aşil tendonundan sakatlanan genç futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

Son güncelleme 23:08 | 19 Eylül 2019
Callum Hudson-Odoi chelsea ingiltere premier lig
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