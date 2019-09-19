CANLI YAYIN | Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 0-0 (UEFA Avrupa Ligi)

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ile UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor… Temsilcimiz Beşiktaş K Grubu ilk maçında Slovakya ekibi Bratislava’ya konuk oluyor. Ligde oynadığı 4 maçta tek galibiyet alabilen Beşiktaş, Avrupa’da iyi bir başlangıç yaparak moral bulmak istiyor. Slovan Bratislava Beşiktaş maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz…

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Beşiktaş 11’i belli oldu:

Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA maçı bu akşam saat 22:00’da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor…

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.

9. kez gruplarda mücadele edecek

Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi’nde 9. kez grup aşamasında yer alacak. Siyah-beyazlılar, bu kupada daha önce 6 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de doğrudan grup aşamasında mücadele etti. 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa’ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. 2011-2012 sezonunda tekrar bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı. 2014-2015’te yeniden Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı. 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında da gruplarda yer alan Beşiktaş, her iki sezonda da grubunu 3. bitirerek Avrupa’ya veda etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Abdullah Avcı, Avrupa’da yeni sayfa peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda bu akşam Slovakya’nın Slovan Bratislava takımıyla yapacakları maçta uluslararası organizasyonlardaki kötü grafiğini değiştirmek için mücadele edecek – Avcı, kulüp takımının başında çıktığı 18 uluslararası maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 15’inden galibiyet çıkaramadı – Avrupa’daki tecrübesi artan Abdullah Avcı, son 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.

Beşiktaş 217. maçına çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 217. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 115. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 139 gol gördü.