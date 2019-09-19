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Getafe Trabzonspor maçı canlı izle
Uefa Avrupa Ligi

Getafe Trabzonspor maçı canlı izle

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde C grubunda yer alıyor. Tabzonspor ilk maçını Getafe ile, ikinci maçını Basel ve üçüncü maçını Krasnodar ile yapacak. Getafe Trabzonspor maçı bugün saat 19:55'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizden Getafe Trabzonspor maçı canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

19 Eylül 2019 17:48

UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor ilk maçında İspanyol ekibi Getafe’ye konuk olacak. Eksikleri bulunan Trabzonspor, Getafe karşısında puan hedefliyor.

9 YIL SONRA AVRUPA’DA

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun ilk maçında Trabzonspor’un rakibi olan İspanya’nın Getafe takımı 9 yıl aradan sonra Avrupa’da maç oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi’ne katılan Getafe’nin teknik direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bordalas “Trabzonspor iyi ve tecrübeli bir takım. En yüksek düzeyde saygı göstermeliyiz.” dedi. İspanyol teknik adam, Trabzonspor’da Jose Sosa ve antrenmanda sakatlanan ve Getafe maçında oynayamayacak Caleb Ekuban’ın isimlerini öncelikli olarak sıraladı.

 

 

Son güncelleme 21:43 | 19 Eylül 2019
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