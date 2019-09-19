CANLI ANLATIM | Roma 0-0 Başakşehir (ilk yarı oynanıyor)

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00’de başladı. Medipol Başakşehir’de sakatlığı bulunan Martin Skrtel’in yanı sıra ismi UEFA listesinde bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei maç kadrosunda yer almıyor.

STAT: Roma Olimpiyat Stadı

SAAT: 22:00

HAKEM: Javier Estrada Fernandez

YAYIN: beIN SPORTS HD2

ROMA: Pau Lopez, Cristante, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pastore, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mehmet, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan, Arda Turan, Visca, Gulbrandsen

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa’da yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir’in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa’daki 3. sınavını veriyor.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos’a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayor.