CANLI ANLATIM | Roma 0-0 Başakşehir (ilk yarı oynanıyor)

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00’de başladı. Medipol Başakşehir’de sakatlığı bulunan Martin Skrtel’in yanı sıra ismi UEFA listesinde bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei maç kadrosunda yer almıyor.
STAT: Roma Olimpiyat Stadı
SAAT: 22:00
HAKEM: Javier Estrada Fernandez
YAYIN: beIN SPORTS HD2
ROMA: Pau Lopez, Cristante, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pastore, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko
TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mehmet, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan, Arda Turan, Visca, Gulbrandsen
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa’da yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kalmıştı.
Okan Buruk ilk peşinde
Medipol Başakşehir’in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa’daki 3. sınavını veriyor.
Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos’a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayor.