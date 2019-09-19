SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 2 dakikada 2 gol! Büyük şok...
BJK ÖZET İZLE: Slovan Bratislava Beşiktaş maç özeti izle! Son dakikada yıkıldık
Uefa Avrupa Ligi

BJK ÖZET İZLE: Slovan Bratislava Beşiktaş maç özeti izle! Son dakikada yıkıldık

UEFA Avrupa Ligi'nde üç temsilcimizden biri olan Beşiktaş, Slovan Bratislava deplasmanından puansız döndü. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı son dakikalara kadar 2-2 sürdü fakat Slovakya ekibi son dakikalarda bulduğu iki golle maçı kazandı. İzleyemeyenler için Bratislava Beşiktaş maç özeti haberimizde.

19 Eylül 2019 23:59

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ilk mücadelesini Slovan Bratislava ile yaptı. 1-0 yenik duruma düşen Beşiktaş bulduğu iki golle Slovan Bratislava karşısında 2-1 öne geçti. Fakat üstünlüğünü koruyamadı ve maçta üç gol daha bulan Slovakya temsilcisi galip geldi. İşte Slovan Bratislava Beşiktaş maç özeti…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovenya’da konuk olduğu Slovan Bratislava’ya 4-2 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği iki golle karşılaşmayı 4-2 kaybetti. Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki kariyerine mağlubiyetle başladı. Aşağıdaki linkten maç özetini yayıncı kuruluş yayınladığı anda izleyebilirsiniz.

BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 00:01 | 20 Eylül 2019
beşiktaş maç özeti özet özet izle Slovan Bratislava
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Yarın - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR