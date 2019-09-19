BJK AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE: Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı yayın

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi serüveni Slovan Bratislava deplasmanında başlıyor. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı yayını saat 22:00’da başlayacak. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş 11'i belli oldu:

Karius, Douglas, Ruiz, Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby, Nkoudou, Ljajic, Umut Nayir

Abdullah Avcı, Avrupa'da yeni sayfa peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda bu akşam Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla yapacakları maçta uluslararası organizasyonlardaki kötü grafiğini değiştirmek için mücadele edecek – Avcı, kulüp takımının başında çıktığı 18 uluslararası maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 15'inden galibiyet çıkaramadı – Avrupa'daki tecrübesi artan Abdullah Avcı, son 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.

Avrupa’da 217. mücadele

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 115. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 139 gol gördü.