Beşiktaş’ta stoper kabusu yaşanıyor! 2 sakat, 1 cezalı…

Süper Lig’in 5. haftasında Pazartesi günü Vodafone Park’ta Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta stoper sıkıntısı var!

Gazişehir maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Domagoj Vida’nın yanı sıra sakatlığı bulunan Şilili Enzo Roco da Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sezona 3 as stoper ile başlayan siyah-beyazlılarda Victor Ruiz de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Yerini Atiba’ya bırakan İspanyol futbolcunun durumunun ciddi olması durumunda Abdullah Avcı’nın elinde Başakşehir maçına A takımdan oynatacak stoper kalmayacak.

ÇARE NECİP VE ALT YAPI

Avcı, Ruiz’in sakatlığının ciddi olması durumunda ise çareyi Beşiktaş’ın altyapısında arayacak. Necip’in daha önce stoper oynaması nedeniyle o bölgede görevlendirmesi ve yanına da altyapıdan Erdem’i oynatması bekleniyor.