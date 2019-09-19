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Beşiktaş’ta stoper kabusu yaşanıyor! 2 sakat, 1 cezalı…
Beşiktaş

Beşiktaş’ta stoper kabusu yaşanıyor! 2 sakat, 1 cezalı…

Beşiktaş'ta Pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçı öncesinde stoper kabusu yaşanıyor... Sakatlığı bulunan Enzo Roco ve kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida sonrasında Victor Ruiz de Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıktı!

19 Eylül 2019 23:39

Süper Lig’in 5. haftasında Pazartesi günü Vodafone Park’ta Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta stoper sıkıntısı var!

Gazişehir maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Domagoj Vida’nın yanı sıra sakatlığı bulunan Şilili Enzo Roco da Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sezona 3 as stoper ile başlayan siyah-beyazlılarda Victor Ruiz de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Yerini Atiba’ya bırakan İspanyol futbolcunun durumunun ciddi olması durumunda Abdullah Avcı’nın elinde Başakşehir maçına A takımdan oynatacak stoper kalmayacak.

ÇARE NECİP VE ALT YAPI

Avcı, Ruiz’in sakatlığının ciddi olması durumunda ise çareyi Beşiktaş’ın altyapısında arayacak. Necip’in daha önce stoper oynaması nedeniyle o bölgede görevlendirmesi ve yanına da altyapıdan Erdem’i oynatması bekleniyor.

Son güncelleme 23:46 | 19 Eylül 2019
beşiktaş Domagoj Vida Enzo Roco süper lig uefa avrupa ligi Victor Ruiz
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