Beşiktaş’ta Loris Karius’un inanılmaz hataları sosyal medyayı salladı: ‘Çıldırmak üzereyim!’

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava’ya son dakikalarda yediği iki golle 4-2’lik skorla mağlup olurken müsabakada yediği ilk iki golle Loris Karius sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk golde hatalı bir çıkış yaparak gole sebebiyet veren Karius, ikinci golde de kapattığı köşeden topun içeri girmesine engel olamadı. İşte Karius’a tepkilerden bazıları:
Not: Karıus'un sözleşmesinde “satın alma zorunluluğu” maddesi bulunmuyor.
— Sercan Dikme (@sercan_dikme) September 19, 2019
Ya Beşiktaş'ın kalecileri imza atarken, sözleşmeye “Avrupa maçlarında dünyanın en saçma gollerini yiyebiliriz” maddesi mi koydurtuyor..
Her sene başka bi saçmalık..Ayıp ya.
— Fırat Günayer (@firatgunayer) September 19, 2019
Kalecine rağmen başarılı olamazsın, maç kazanamassın, şampiyon olamazsın.
— Övünç Özdem (@ovuncozdem) September 19, 2019
Ya Arkadaş topu zaten Rebocho alıyor sen ne yapıyorsun Karius. Allahım çıldırmak üzereyim… Vallahi billahi
— Ali Aydın (@realista77) September 19, 2019
Uğurcanın güzel kurtarışlarından sonra karius ‘u izlerken futboldan soğudum.
Olmaz abi bu adamdan iyi kaleci olmaaaaz.
— Kenan AKSOY (@KenanAKSOY37) September 19, 2019
Bu nasıl bir hata kardeşim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amatör ligde bu hatalar artık olmuyor. İnanamıyorum.
— Murat Özen (@Muratozen1903) September 19, 2019