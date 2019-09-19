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Son Dakika: 4.gol geldi! İnanılmaz hata...
Beşiktaş’ta Loris Karius’un inanılmaz hataları sosyal medyayı salladı: ‘Çıldırmak üzereyim!’
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş’ta Loris Karius’un inanılmaz hataları sosyal medyayı salladı: ‘Çıldırmak üzereyim!’

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildiği maçta Loris Karius yediği iki golde yaptığı hatalarla sosyal medyada gündem oldu.

19 Eylül 2019 23:41

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava’ya son dakikalarda yediği iki golle 4-2’lik skorla mağlup olurken müsabakada yediği ilk iki golle Loris Karius sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk golde hatalı bir çıkış yaparak gole sebebiyet veren Karius, ikinci golde de kapattığı köşeden topun içeri girmesine engel olamadı. İşte Karius’a tepkilerden bazıları:

19 Eylül 2019 CANLI YAYIN | Slovan Bratislava 2-2 Beşiktaş (ikinci yarı oynanıyor) Slovan Bratislava Beşiktaş maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi K Grubu`ndaki temsilcimiz Beşiktaş Avrupa`da sezonun ilk maçına Slovakya ekibi Bratislava karşısında çıkıyor. Siyah beyazlılar Avrupa macerasına 3 puanla başlamak ve moral bulmak istiyor. Kritik mücadele ile ilgili tüm detayları ve Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı izle linkini haberimizde bulabilirsiniz. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:52 | 19 Eylül 2019
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