Beşiktaş’ta Loris Karius’un inanılmaz hataları sosyal medyayı salladı: ‘Çıldırmak üzereyim!’

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava’ya son dakikalarda yediği iki golle 4-2’lik skorla mağlup olurken müsabakada yediği ilk iki golle Loris Karius sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk golde hatalı bir çıkış yaparak gole sebebiyet veren Karius, ikinci golde de kapattığı köşeden topun içeri girmesine engel olamadı. İşte Karius’a tepkilerden bazıları:

Not: Karıus'un sözleşmesinde “satın alma zorunluluğu” maddesi bulunmuyor. — Sercan Dikme (@sercan_dikme) September 19, 2019

Ya Beşiktaş'ın kalecileri imza atarken, sözleşmeye “Avrupa maçlarında dünyanın en saçma gollerini yiyebiliriz” maddesi mi koydurtuyor.. Her sene başka bi saçmalık..Ayıp ya. — Fırat Günayer (@firatgunayer) September 19, 2019

Kalecine rağmen başarılı olamazsın, maç kazanamassın, şampiyon olamazsın. — Övünç Özdem (@ovuncozdem) September 19, 2019

Ya Arkadaş topu zaten Rebocho alıyor sen ne yapıyorsun Karius. Allahım çıldırmak üzereyim… Vallahi billahi — Ali Aydın (@realista77) September 19, 2019

Uğurcanın güzel kurtarışlarından sonra karius ‘u izlerken futboldan soğudum. Olmaz abi bu adamdan iyi kaleci olmaaaaz. — Kenan AKSOY (@KenanAKSOY37) September 19, 2019

Bu nasıl bir hata kardeşim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amatör ligde bu hatalar artık olmuyor. İnanamıyorum. — Murat Özen (@Muratozen1903) September 19, 2019

CANLI YAYIN | Slovan Bratislava 2-2 Beşiktaş (ikinci yarı oynanıyor) Slovan Bratislava Beşiktaş maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi K Grubu`ndaki temsilcimiz Beşiktaş Avrupa`da sezonun ilk maçına Slovakya ekibi Bratislava karşısında çıkıyor. Siyah beyazlılar Avrupa macerasına 3 puanla başlamak ve moral bulmak istiyor. Kritik mücadele ile ilgili tüm detayları ve Slovan Bratislava Beşiktaş maçı canlı izle linkini haberimizde bulabilirsiniz. İlgili Haberi Oku