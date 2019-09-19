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Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Slovan Bratislava BJK maçı saat kaçta?
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Slovan Bratislava BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında bugün Slovakya'nın Slovan Bratislava ekine konuk olacak. Slovan Bratislava maçı temsilcimiz Beşiktaş'ın 217. Avrupa maçı olacak. Peki Slovan Bratislava Beşiiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele saat kaçta başlayacak?

19 Eylül 2019 18:20

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun ilk maçını Slovan Bratislava ile oynayacak. Slovan Bratislava maçı saat 22:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Slovan Bratislava karşılaşmasına Roco, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup gibi isimlerden eksik olarak çıkacak Beşiktaş’ta hedef üç puan.

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, K Grubu'nda Slovakya'da 19 Eylül Perşembe akşamı, Slovan Bratislava'yla Narodny Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

AVRUPA’DA 217. MÜCADELE

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 308 gol gördü.

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 115. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 139 gol gördü.

Son güncelleme 18:20 | 19 Eylül 2019
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