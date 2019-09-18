Zekeriya Alp sessizliğini bozdu! ‘Kural hatası yok’

Ligimiz… Gerçek futbolseverler ile fanatikler arasında sıkışmış vaziyetteyiz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için oynadığımız Andorra ve Moldova maçları nefes aldırmıştı hâlbuki!

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya alan sporcumuz Sümeyye ile gururlandık, Sevilay'ın bronzuyla yüzümüz güldü. Fanatiklerin umurunda mı, dünyada ilk kez bir Türk kadın yüzücümüzün madalya alması, hem de 16 yaşında…

Kavgadan, tartışmadan uzak kalmak işimize gelmez. Bir hafta böyle geçti…

TERİM'E ARMAĞAN 3 PUAN

Cuma günü Galatasaray, Kasımpaşa'yı tek golle, hem de dünya yıldızı Falcao'nun golüyle geçti ya önemli olan bu, rakipleri kızdıralım yeter. Galibiyet yetmemiş, akıllar haksız ceza verildiğine inanılan Terim'de. Teknik Sorumlu Levent Şahin galibiyeti hemen Terim'e armağan etti, taraftar TFF'yi 3 dakikalık suskunlukla protesto etti.

AVCI'DAN MELER İMASI

Cumartesi Beşiktaş, Gazişehir'e kaybetti. Abdullah Avcı hakemi hedef alarak imalarda bulundu: “Biz onun nasıl maçlar yönettiğini biliriz!” Pazar günü Trabzon, iki kez öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan çıkıp “Operasyon var, çalınmayan düdüklerle hakkımızı çalma dönemi bitti” dedi. Canı yanan feveran etti. Suçlamalar, tehditler, hedef göstermeler birbirini takip etti. Fenerbahçe heyetinin TFF ziyareti ve şampiyonluk sayısındaki itirazı!

SORMADAN BİN AH İŞİTTİK

Bana göre normal ama büyük takım yöneticilerine göre sıkıntılı saha sonuçları gelince yine hakemlerimiz gündeme geldi. Bol açıklamalı bir haftanın ardından ilk iş olarak MHK Başkanı Zekeriya Alp'i aradım. Öyle bir zamanda aramışım ki Zekeriya Başkan; Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile birlikte oynanan maçları değerlendiriyorlarmış. Gazeteci refleksi ile sorularımı soracaktım ama bir laf et bin ah işit! Sahadaki adaletle yükümlü hakemlerin başkanı bile ‘haksızlık yapılıyor' diyorsa varın gerisini siz düşünün.

ZEKERİYA ALP SAMİMİ KONUŞTU

Zekeriya Alp… Milli Takım ve Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu…

Sol kanatta oynadı, deparları meşhurdu.

Ama en önemlisi centilmen bir futbolcuydu.

Lakabı ise ‘Altın kafa' idi… MHK Başkanlığı'ndaki ikinci dönemi…

YORUMCULAR ORTAMI GERİYOR

TOPLANTININ tam da ortasında arayınca telefonu açmakta tereddüt etmedi. Ancak ses tonundan acımasız eleştirilere içerlediği belliydi. Konuşmama bile fırsat vermeden, şunları söyledi: “Göreve başlarken Nihat Özdemir başkana da söyledim; her hakemi her maça veririm. Yok Fenerbahçe o hakemi istemiyor, yok Beşiktaş bunu istemiyor, Trabzon ile o hakemin sorunu var… ‘Şu maçta şu, bu maçta bu' yaklaşımıyla hakem de bulamayız. Neymiş VAR bunu görmüş, öbürünü görmemiş… Biz bilimsel çalışıyoruz. Hakem ‘siyah beyaz' hata yaptıysa dinlendirilir. Gözlemci raporuna göre karar veririz. Yorumcular ortamı bilerek geriyorlar.”

HAKEMLERE DESTEK İSTEDİ

Alanya-F.Bahçe maçında kural hatası yapıldı mı? Halis Özkahya nasıl maç yönetti, dinlendirilir mi? “Kesinlikle kural hatası yok. Çok da güzel maç yönetti; aslan gibi yönetti. Maçta hiçbir sorun yok. Ne yapalım? Bu hakemlerle bu ligi götüreceğiz. G.Saray maçını Palabıyık kötü mü yönetti? Meler Beşiktaş maçında kötü müydü? Hem Fener hem Beşiktaş yenildi. G.Saray zor kazandı. Trabzon beraberliğe razı oldu. Demek ki büyük-küçük takım yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti onlar sağlıyor.”

HALIS ÖZKAHYA İYİYDİ

F.Bahçe itiraz edecekmiş “BANA göre kural hatası yok. Ama hukuk kuruluna başvurabilirler. Orada incelenir. Halis (Özkahya) çok iyi maç yönetti.”

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