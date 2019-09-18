UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro

Ve Düşler Sahnesi’nde perde açıldı… Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı. Gruplarda yer alan 32 kulüp, 30 Mayıs günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek olan finalde yer alıp, Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa’nın en değerli organizasyonunun mali değerini analiz etti.

6’da 6 yapan 16,2 milyon Euro alacak

Gruplarda mücadele etmeye hak kazanan kulüpler, başlangıç ücreti olarak 15 milyon 250 bin Euro’yu kasalarına koyarken, gruplarda her galibiyet için 2 milyon 700 bin Euro alacak. Beraberliklerin değerini ise 900 bin Euro olarak belirleyen UEFA, gruplardan bir üst tura çıkan takımlara ise 9 milyon 500 bin Euro verecek. Yani gruplarda tüm maçlarını kazanan kulüpler, toplam 16 milyon 200 bin Euro’yu alacak.

Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki rakiplerinden Real Madrid`den eski maçları hatırlatan video Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`nde rakiplerinden rakibi Real Madrid, gruptaki rakipleri ile oynadığı eski maçlardan oluşan bir video yayınladı. İlgili Haberi Oku

Çeyrek finalin değeri 10,5 milyon Euro

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10 milyon 500 bin Euro alırken, yarı finale çıkanlar 12 milyon Euro daha kazanacak. UEFA, finale çıkan kulüplere 15 milyon Euro öderken, en büyük kupayı kazanan takıma ise 4 milyon Euro daha verecek. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan kulüp, gruplardaki tüm maçlarını kazanması halinde 82 milyon 450 bin Euro’yu kasasına koyacak.

Her galibiyet mali açıdan rahatlatacak

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Mali açıdan zor günler geçiren Türk kulüpleri için de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve alınacak her galibiyet çok değerli bir hale geldi. Ama Avrupa’nın en büyük turnuvasında her maç zor ve düşük bütçeli kulüpler de galibiyet parasını kasalarına koymak için sahaya çıkıyor. Grup maçlarının da bu nedenle çok zor geçeceğini düşünebiliriz. Kupayı kazanan kulüp ise 82 milyon 450 bin euro gibi bir kazançla kasasını dolduracak ve mali açıdan rahatlayacaktır” dedi. Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanımız başlıyor. Aslan A Grubu ilk maçında üç puan ve Avrupa`da 100. galibiyet hedefiyle Club Brugge`e konuk oluyor. Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Club Brugge Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. İlgili Haberi Oku