UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Lig K Grubu’nda Slovan Bratislava, Wolverhampton Wanderers ve Braga ile mücadele edecek. Grubun favori takımı olarak gösterilen Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Ligi’nde grubu üçüncü sırada bitirmişti. Bu sezona Getafe karşısında galip gelerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, K Grubu’nda Slovakya’da 19 Eylül Perşembe akşamı, Slovan Bratislava’yla Narodny Stadı’nda TSİ 22.00’de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.