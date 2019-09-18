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UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçını Slovan Bratislava ile oynayacak. Slovan Bratislava karşılaşmasına Roco, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup gibi isimlerden eksik olarak çıkacak Beşiktaş'ta hedef üç puan. Peki Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

18 Eylül 2019 22:28

Beşiktaş, UEFA Avrupa Lig K Grubu’nda Slovan Bratislava, Wolverhampton Wanderers ve Braga ile mücadele edecek. Grubun favori takımı olarak gösterilen Beşiktaş, geçen sezon Avrupa Ligi’nde grubu üçüncü sırada bitirmişti. Bu sezona Getafe karşısında galip gelerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar…

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, K Grubu’nda Slovakya’da 19 Eylül Perşembe akşamı, Slovan Bratislava’yla Narodny Stadı’nda TSİ 22.00’de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

Son güncelleme 22:28 | 18 Eylül 2019
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