Trabzonspor’a büyük şok! Daniel Sturridge’ye men cezası gelebilir…

Trabzonspor bu sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile ilgili ingiliz basınında şoke eden bir haber yayınlandı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre tecrübeli golcünün futboldan bir süre daha men edilme ihtimali ortaya çıktı.

Haberde, İngiltere Futbol Federasyonu’nun Sturridge’ye Temmuz ayında bahis şikesi gerekçesiyle verilen 6 maç men ve 75 bin sterlin para cezasına itiraz ettiğini ve kararın bozulması hâlinde Türkiye Futbol Federasyonu’na oyuncunun lisansının iptal edilmesi için başvuruda bulunacağını yazdı.

Trabzonspor’un yeni golcüsü 2017/18 sezonunun devre arasında West Bromwich Albion’a kiralık olarak transfer olduğu dönemde kardeşi Leon’a Sevilla’ya transferi için bahis oynatmış ve hakkında görülen davanın ardından hüküm giymişti.

Daniel Sturridge, Süper Lig 4. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında Bordo Mavili formayı ilk kez giymişti.