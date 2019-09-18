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SON DAKİKA | Süper Lig 5.haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu!
Futbol

SON DAKİKA | Süper Lig 5.haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 5.hafta hakemleri açıklandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 9 maçta görev alacak hakemler listelendi.

18 Eylül 2019 11:45

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

Son güncelleme 11:57 | 18 Eylül 2019
hakemler süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
20/09/2019 - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
21/09/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
4 4 12
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
4 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
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