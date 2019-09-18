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SON DAKİKA Beşiktaş’ın Slovan Bratislava kadrosu belli oldu! Üç yıldız yok
Beşiktaş

SON DAKİKA Beşiktaş’ın Slovan Bratislava kadrosu belli oldu! Üç yıldız yok

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Üç yıldız kadroda yer almadı.

18 Eylül 2019 11:46

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Slovan Bratislava ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belirlendi. 20 futbolcunun yer aldığı kadroda Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz yer almadı.

İşte Beşiktaş’ın Slovan Bratislava maçı kadrosu:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın

Son güncelleme 11:46 | 18 Eylül 2019
avrupa ligi beşiktaş uefa
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