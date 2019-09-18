SON DAKİKA Beşiktaş’ın Slovan Bratislava kadrosu belli oldu! Üç yıldız yok

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Slovan Bratislava ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belirlendi. 20 futbolcunun yer aldığı kadroda Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz yer almadı.
İşte Beşiktaş’ın Slovan Bratislava maçı kadrosu:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın