SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aslan eli boş dönmedi!
Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Olympiakos 2-2 Tottenham
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Olympiakos 2-2 Tottenham

Olympiakos, Valbuena'nın 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta sahasında İngiliz devi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

18 Eylül 2019 21:56

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Olmypiakos ile Tottenham karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

İngiliz devi 26. dakikada kazanılan penaltıda Kane’nin golüyle 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra ise Lucas Moura’nın ceza sahası dışından çektiği şık şutla fark 2’ye çıktı.

44. dakikada ise Olympiakos’u soyunma odasına moralli götürecek gol geldi. Valbuena’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Podence, topu köşeye gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

54. dakikada ise maçtaki ikinci penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen eski Fenerbahçeli Valbuena, Lloris’i ters köşeye yatırarak skoru 2-2’ye getirdi.

Maç boyunca Tottenham karşısında tehlikeli pozisyonlar bulan Yunan ekibi sahasında galibiyet golünü bulamadı. Tottenham’da ise tecrübeli kaleci Lloris yediği iki gole rağmen farkı önledi.

Olympiakos 1 Ekim’de Kızılyıldız ile deplasmanda; Tottenham ise aynı gün sahasında Bayern Mühih ile karşılaşacak.

Son güncelleme 21:57 | 18 Eylül 2019
olympiakos şampiyonlar ligi Tottenham valbuena
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
20/09/2019 - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
21/09/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
4 4 12
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
4 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ