Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Olympiakos 2-2 Tottenham

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Olmypiakos ile Tottenham karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

İngiliz devi 26. dakikada kazanılan penaltıda Kane’nin golüyle 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra ise Lucas Moura’nın ceza sahası dışından çektiği şık şutla fark 2’ye çıktı.

44. dakikada ise Olympiakos’u soyunma odasına moralli götürecek gol geldi. Valbuena’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Podence, topu köşeye gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

54. dakikada ise maçtaki ikinci penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen eski Fenerbahçeli Valbuena, Lloris’i ters köşeye yatırarak skoru 2-2’ye getirdi.

Maç boyunca Tottenham karşısında tehlikeli pozisyonlar bulan Yunan ekibi sahasında galibiyet golünü bulamadı. Tottenham’da ise tecrübeli kaleci Lloris yediği iki gole rağmen farkı önledi.

Olympiakos 1 Ekim’de Kızılyıldız ile deplasmanda; Tottenham ise aynı gün sahasında Bayern Mühih ile karşılaşacak.