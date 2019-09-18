Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Napoli 2-0 Liverpool

Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Napoli, son şampiyon Liverpol’u sahasında konuk etti. San Paolo Stadı’nda oynanan mücadeleyi İtalyan ekibi 2-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmayı boyu başa baş geçen mücadelede Napoli 3 puanı 82. dakikada Mertens’in penaltıdan ve 90+2’de Llorente’nin golleriyle kaptı.
Ev sahibinde Eljif Elmas 75. dakikada Allan’ın yerine oyuna dahil oldu.
İtalyan ekibi 2 Ekim’de Genk ile deplasmanda; İngiliz devi ise aynı gün Salzburg sahasında karşılaşacak.
Grubun diğer maçında Salzburg, Genk’i sahasında 6-2 yendi.