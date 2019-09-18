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Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Napoli 2-0 Liverpool
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Napoli 2-0 Liverpool

Napoli sahasında Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'u Mertens ve Llorente'nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

18 Eylül 2019 00:38

Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Napoli, son şampiyon Liverpol’u sahasında konuk etti. San Paolo Stadı’nda oynanan mücadeleyi İtalyan ekibi 2-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmayı boyu başa baş geçen mücadelede Napoli 3 puanı 82. dakikada Mertens’in penaltıdan ve 90+2’de Llorente’nin golleriyle kaptı.

Ev sahibinde Eljif Elmas 75. dakikada Allan’ın yerine oyuna dahil oldu.

İtalyan ekibi 2 Ekim’de Genk ile deplasmanda; İngiliz devi ise aynı gün Salzburg sahasında karşılaşacak.

Grubun diğer maçında Salzburg, Genk’i sahasında 6-2 yendi.

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Son güncelleme 00:38 | 18 Eylül 2019
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