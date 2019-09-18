Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Dortmund 0-0 Barcelona

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Borussia Dortmund ile Barcelona Almanya’ya karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede 90 boyunca gol sesi çıkmadı: 0-0.

Dortmund, 57. dakikada Nelson Semedo’nun yaptığı penaltıda Reus ile fırsatı gole çeviremedi. Barça kalecisi Ter Stegen, vatandaşının penaltı atışında doğru köşeyi tahmin ederek gole izin vermedi.

Barcelona’da Lionel Messi, 59. dakikada 16 yaşındaki Fati’nin yerine oyuna dahil oldu.

Dortmund 2 Ekim’de deplasmanda Slavia Prag ile; Barcelona ise sahasında Inter ile karşılaşacak.

Inter, Slavia Prag`a puan kaptırarak başladı Inter, Şampiyonlar Ligi`ndeki zorlu grubundaki en zayıf rakibi Slavia Prag`a sahasında puan kaptırdı: 1-1. İlgili Haberi Oku