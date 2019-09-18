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Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Dortmund 0-0 Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Dortmund 0-0 Barcelona

Dortmund ile Barcelona, Inter'in puan kaybettiği haftada birbirlerine diş geçiremedi. Reus'un penaltı kaçırdığı maç 0-0 bitti.

18 Eylül 2019 00:46

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Borussia Dortmund ile Barcelona Almanya’ya karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede 90 boyunca gol sesi çıkmadı: 0-0.

Dortmund, 57. dakikada Nelson Semedo’nun yaptığı penaltıda Reus ile fırsatı gole çeviremedi. Barça kalecisi Ter Stegen, vatandaşının penaltı atışında doğru köşeyi tahmin ederek gole izin vermedi.

Barcelona’da Lionel Messi, 59. dakikada 16 yaşındaki Fati’nin yerine oyuna dahil oldu.

Dortmund 2 Ekim’de deplasmanda Slavia Prag ile; Barcelona ise sahasında Inter ile karşılaşacak.

17 Eylül 2019 Inter, Slavia Prag`a puan kaptırarak başladı Inter, Şampiyonlar Ligi`ndeki zorlu grubundaki en zayıf rakibi Slavia Prag`a sahasında puan kaptırdı: 1-1. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:46 | 18 Eylül 2019
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