Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Ajax 3-0 Lille

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Ajax ile Lille karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadeleyi Hollanda devi 3-0 kazanmayı başardı.
Geçen sezon Devler Ligi’nin flaş ekibi olan Ajax’a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Promes, 50’de Alvarez ve 62. dakikada Tagliafico kaydetti.
Lille’deki milli futbolcularımız Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı 65. dakikada Ikone’nin yerine oyuna dahil oldu.
Grubun diğer maçınca Valencia, Chelsea’yi 1-0 yendi.
2. HAFTA PROGRAMI – 2 EKİM
Lille-Chelsea
Valencia-Ajax