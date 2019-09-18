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Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Ajax 3-0 Lille
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Ajax 3-0 Lille

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.

18 Eylül 2019 00:57

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Ajax ile Lille karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadeleyi Hollanda devi 3-0 kazanmayı başardı.

Geçen sezon Devler Ligi’nin flaş ekibi olan Ajax’a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Promes, 50’de Alvarez ve 62. dakikada Tagliafico kaydetti.

Lille’deki milli futbolcularımız Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı 65. dakikada Ikone’nin yerine oyuna dahil oldu.

Grubun diğer maçınca Valencia, Chelsea’yi 1-0 yendi.

17 Eylül 2019 James Mount sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı Şampiyonlar Ligi H Grubu`nda Chelsea ile Valencia karşılaşırken maçın 16. dakikasında aldığı sert darbeyle sakatlanan Mason Mount, yerini Pedro`ya bırakmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

2. HAFTA PROGRAMI – 2 EKİM

Lille-Chelsea

Valencia-Ajax

Son güncelleme 00:57 | 18 Eylül 2019
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