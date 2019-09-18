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Ryan Donk: Muslera alev aldı!
Şampiyonlar Ligi

Ryan Donk: Muslera alev aldı!

Eski takımı Club Brugge'e karşı forma giyen Galatasaray'ın Hollandalı orta sahası Ryan Donk, 0-0 biten maç sonrasında konuştu.

18 Eylül 2019 23:42
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, Club Brugge karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Club Brugge’ye karşı forma giymenin çok güzel olduğunu dile getiren Donk, “Çok güzel bir duyguydu geri dönmek. Bu şehri, bu kulübü, bu takımı çok seviyorum. Geri dönmek güzel oldu. Maç hakkında ise oyunu kontrol edemedik ve bu bizim için işleri zorlaştırdı. Farklı bir sisteme geçtik ve geçişte zorlandık. Sonrasında daha fazla gol şansı yakaladık ve arkamızda da Fernando Muslera alev aldı” ifadelerini kullandı.

Muslera maçta kritik kurtarışlara imza attı.

“ARTIK ŞAŞIRMIYORUM”

Süper Lig’de yeni sezona iki kırmızı kart görerek ve birçok sakatlık geçirerek başlamalarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Donk, “Daha fazla bunları düşünmüyorum çünkü 5 senedir oradayım. Türkiye’de her şey olabilir. 14 sarı kart ve 5 kırmızı kart görebilirsiniz. Artık şaşırmıyorum” dedi.

Falcao transferini değerlendiren Donk, “Falcao kaliteli bir oyuncu. Eğer Falcao’yu kulübe getirme şansınız varsa, onu almalısınız. Şimdi o burada ve umarım muhteşem şeyler başarırız” diye konuşurken, eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile karşılıklı oynamasıyla ilgili gelen soruya ise “Kısa bir zaman oynadık, umarım bir dahakine daha fazla süre karşılaşırız” yanıtını verdi.

Son güncelleme 23:42 | 18 Eylül 2019
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