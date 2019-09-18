Roma Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda yarın Roma’ya konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Merak edilen Roma Başakşehir maçı ne zamna, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları haberimizde.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki ilk maçında, 19 Eylül Perşembe akşamı İtalya’da Roma ile karşı karşıya gelecek. Başkent Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2’den yayınlanacak.