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Roma Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

Roma Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde üç temsilcimizden biri olan Medipol Başakşehir deplasmanda İtalyan devi Roma ile karşılaşacak. Peki Roma Başakşehir ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Eylül 2019 23:32

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda yarın Roma’ya konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Merak edilen Roma Başakşehir maçı ne zamna, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları haberimizde.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki ilk maçında, 19 Eylül Perşembe akşamı İtalya’da Roma ile karşı karşıya gelecek. Başkent Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2’den yayınlanacak.

Son güncelleme 23:32 | 18 Eylül 2019
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