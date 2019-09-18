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Paulo Fonseca: Sürpriz yaşamak istemiyoruz
Uefa Avrupa Ligi

Paulo Fonseca: Sürpriz yaşamak istemiyoruz

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başakşehir, Arda Turan, Skrtel, Robinho gibi tecrübeli ve kariyeri olan oyunculara sahip. Dikkat etmemiz gereken bir takım konumundalar. Kendi liglerinde sürekli olarak sıkı bir şampiyonluk yarışında kupayı kazanmak için mücadele ediyorlar. Sürpriz yaşamak istemiyoruz" dedi.

18 Eylül 2019 17:44

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın kendi sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Roma’da teknik direktör Paulo Fonseca, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Avrupa Ligi’nin kendileri için önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Fonseca, “Daha ileri turlara gidebilmek için hedefimizin ilk aşamasındayız. Çok zor ve güçlü takımları içinde barındıran bir organizasyon. Mümkün olan en iyi noktaya gitmek istiyoruz. Bu turnuvaya büyük hedeflerle katılıyoruz” şeklinde konuştu.

“BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIM”

Başakşehir maçı için kadroda değişiklikler yapacağının sinyallerini veren Portekizli teknik adam, “Başakşehir maçının ardından birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız. Oyuncuların dinlenme sürelerine saygı göstermeliyiz ve bu anlamda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:44 | 18 Eylül 2019
Medipol Başakşehir Paulo Fonseca roma uefa avrupa ligi
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