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Melike Malkoç Fenerbahçe forması altında 4. şampiyonluğunu hedefliyor  
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Melike Malkoç Fenerbahçe forması altında 4. şampiyonluğunu hedefliyor  

Fenerbahçe sporcusu Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası Genç Kulüpler Kupası'nda sarı-lacivertli forma altında dördüncü şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

18 Eylül 2019 16:45
Atletizm Antrenörü Utku Duman’ın keşfettiği ve geleceğin sporcusu olarak görülen milli atlet Melike Malkoç, yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. Malkoç, Fenerbahçe forması altında 21 Eylül Cumartesi günü Portekiz’de yapılacak Avrupa Şampiyonası Genç Kulüpler Kupası’na katılacak. Melike Malkoç, şampiyona da Fenerbahçe forması altında takım halinde 4×100 ve 4×400 ter dökecek. Malkoç 3 yıldır Fenerbahçe forması altında katıldığı şampiyona da takım halinde son 3 yıldır şampiyon oldu.

Melike Malkoç, katılacağı şampiyonada bu yıl dördüncü şampiyonluğu yaşamayı hedefliyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin 8 Avrupa şampiyonluğu bulunurken, bunların üçü üst üstü oldu. Milli atlet, Fenerbahçe forması altında yarın sabah İstanbul’da kampa girerek akşam ise Portekiz’e hareket edecek.

Son güncelleme 16:45 | 18 Eylül 2019
Fenerbahçe melike malkoç
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