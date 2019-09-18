Karşıyaka Stadı’nda ihale aşaması kaldı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na stat inşaatının son durumu ve ihtiyaçlara yönelik sunum yaptıklarını belirtti.

Kasapoğlu’nun bu sunum sırasında notlar aldığını, projeler üzerinde tek tek durulduğunu ve görüşüldüğünü kaydeden Büyükkarcı, “Bakanımız stat konusunda bir mutabakat sağlandığı için oldukça memnun oldu. Artık yalnızca ihale aşaması kaldı. Bunu hızlandırmak adına Bakanımızla rutin toplantılara devam edeceğiz ve ekim ayı içerisinde tekrar toplanacağız” ifadelerini kullandı.

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Karşıyaka Stadı'nın yapımının art niyetli itirazlar ve açılan davalar nedeniyle geciktiğini bildiren Çiftçioğlu, şunları kaydetti:

“Ancak Karşıyaka Stadı'nın ilçemize kazandırılması için çalışmaktan bugüne kadar hiç vazgeçmedik. Bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğiz. Karşıyakamızın eski günlerine dönmesi için stadımızın bir an önce hayata geçmesi büyük önem taşıyor. İnşallah bunu da en kısa süre içerisinde başaracağız.”