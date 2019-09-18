Kadınlar Sahaya Seher Hudayari İçin çıkıyor

İran’da kadınlara yönelik 40 yıldır devam eden stadyum yasağı 29 yaşındaki Seher Hudayari’nin ölümüne neden oldu. İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle “Mavi Kız” olarak tanınan Hudayari’nin hayallerine ortak olmak için Akdeniz Nurçelikspor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları Dilek Kaya hakemliğinde 22 Eylül 2019, Pazar günü saat 15:00’de Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Takımlar, bu özel futbol maçını, yok sayılan ve görmezden gelinen tüm kadınlar için oynayacak.