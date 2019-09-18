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Kadınlar Sahaya Seher Hudayari İçin çıkıyor
Diğer Takımlar

Kadınlar Sahaya Seher Hudayari İçin çıkıyor

Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı çok özel bir maça ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Nurçelik Spor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları, görmezden gelinen tüm kadınlar için sahada...

18 Eylül 2019 11:14

İran’da kadınlara yönelik 40 yıldır devam eden stadyum yasağı 29 yaşındaki Seher Hudayari’nin ölümüne neden oldu. İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle “Mavi Kız” olarak tanınan Hudayari’nin hayallerine ortak olmak için Akdeniz Nurçelikspor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları Dilek Kaya hakemliğinde 22 Eylül 2019, Pazar günü saat 15:00’de Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Takımlar, bu özel futbol maçını, yok sayılan ve görmezden gelinen tüm kadınlar için oynayacak.

Son güncelleme 11:14 | 18 Eylül 2019
Seher Hudayari
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