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Joseph Tsai, NBA ekibi Brooklyn Nets’in tüm hisselerini aldı
NBA

Joseph Tsai, NBA ekibi Brooklyn Nets’in tüm hisselerini aldı

Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba'nın kurucuları arasında yer alan Joseph Tsai, NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'i satın aldı.

18 Eylül 2019 23:30

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets’in yeni sahibi, iş insanı Joseph Tsai oldu.

NBA’in yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan ve Kanadalı iş insanı Joseph Tsai’nin, Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets’in yeni sahibi olmasına onay verildiği belirtildi.

Kulübün yüzde 49’luk hissesini 1 milyar dolar karşılığında geçen yıl satın alan 55 yaşındaki Tsai, kalan yüzde 51’lik hisse için Rus iş insanı Mikhail Prokhorov’a 1,35 milyar dolar ödeme yaptı.

Çin’in en büyük e-ticaret platformu Alibaba’nın kurucuları arasında yer alan Joseph Tsai’nin toplamda ödediği 2,35 milyar dolar, ABD spor tarihinde bir kulüp için verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Son güncelleme 23:30 | 18 Eylül 2019
brooklyn nets Joseph Tsai NBA
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