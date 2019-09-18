11 belli oldu! GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek. Galatasaray ilk maçı Club Brugge ile yapacak. Peki Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Devler Ligi maçı saat kaçta başlayacak?
BRUGGE GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta (muhtemel)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Feghouli, Lemina, Babel, Falcao
CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Club Brugge Galatasaray maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'de başlayacak mücadele
AVRUPA’DA 280. MÜCADELE
Galatasaray, Avrupa’da 280. maçına çıkıyor UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bugün Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 280. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 279 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
TERİM YÖNETİMİNDE 72 MAÇ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 15’inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim’in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.
GALATASARAY A GRUBU’NDA
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TÜM GRUPLAR
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, O. Lyon, RB Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü şöyle;
18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray
1 Ekim: Galatasaray-PSG
22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık: PSG-Galatasaray