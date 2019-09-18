11 belli oldu! GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek. Galatasaray ilk maçı Club Brugge ile yapacak. Peki Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Devler Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

BRUGGE GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta (muhtemel)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Feghouli, Lemina, Babel, Falcao

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Galatasaray maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanımız başlıyor. Aslan A Grubu ilk maçında üç puan ve Avrupa`da 100. galibiyet hedefiyle Club Brugge`e konuk oluyor. Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Club Brugge Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. İlgili Haberi Oku

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'de başlayacak mücadele

AVRUPA’DA 280. MÜCADELE

Galatasaray, Avrupa’da 280. maçına çıkıyor UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bugün Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 280. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 279 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

TERİM YÖNETİMİNDE 72 MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 15’inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim’in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

GALATASARAY A GRUBU’NDA

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TÜM GRUPLAR

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, O. Lyon, RB Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü şöyle;

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray