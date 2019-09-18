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Hasan Ali Kaldırım koşulara başladı
Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım koşulara başladı

Fenerbahçe'nin akşam antrenmanında Emre Belözoğlu, Moses ve Isla özel program dahilinde çalıştı. Sakatlığında iyileşme dönemine giren Hasan Ali Kaldırım ise düz koşulara başladı.

18 Eylül 2019 21:04

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla özel program dahilinde çalıştı. Hasan Ali Kaldırım da koşulara başladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Son güncelleme 21:04 | 18 Eylül 2019
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım
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