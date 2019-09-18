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Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Uefa Avrupa Ligi

Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor ilk maçında İspanyol ekibi Getafe'ye konuk olacak. Eksikleri bulunan Trabzonspor, Getafe karşısında puan hedefliyor. Peki Getafe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Eylül 2019 21:16

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde C grubunda yer alıyor. Tabzonspor ilk maçını Getafe ile, ikinci maçını Basel ve üçüncü maçını Krasnodar ile yapacak. Trabzonspor Getafe ile yarın mücadele edecek. İşte maçın saati ve kanalı…

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Getafe Trabzonspor maçı 20 Eylül Perşembe günü saat 19:55’de beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

KADRO BELLİ OLDU

Buna göre kadro şu oyuncularda oluşuyor; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge, Sörloth, Muhammet Akpınar.

Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Onazi, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Yusuf ve Fernandes sakatlıkları bulunduğundan dolayı kadroya alınmadı.

Son güncelleme 21:16 | 18 Eylül 2019
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