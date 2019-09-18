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Galatasaray’dan Ali Koç’a kupalı sicil göndermesi!
Galatasaray

Galatasaray’dan Ali Koç’a kupalı sicil göndermesi!

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'Sicil' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı.

18 Eylül 2019 18:27
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı, “Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?” açıklamasına cevap verdi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Fatih Terim ve onun sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak, “Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir…” notunu ekledi.

18 Eylül 2019 Ali Koç resmen açıkladı: TFF`ye başvuruda bulunacağız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF`ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.

Son güncelleme 18:27 | 18 Eylül 2019
ali koç fatih terim Fenerbahçe galatasaray
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