Ferhat Akbaş’lı Chemik Police sezonu iddialı açtı

Yeni sezonda Polonya'nın en önemli takımlarından biri olan Chemik Police'nin başantrenörlüğünü yapacak olan Ferhat Akbaş, sezona kupayla başladı. Son iki sezonda çalıştırdığı CSM Bükreş'le iki Romanya şampiyonluğu kazanan Ferhat Akbaş, bu kez Polonya'da benzer bir başarı için sezonu açtı.

Ferhat Akbaşlı Chemik Police takımı, 2019 Goleniow Kupası'nda 3 maçını da kazanarak namağlup şampiyon oldu. Turnuvadaki ilk maçında LKS Commercecon Lodz ile karşılaşan Ferhat Akbaş'ın öğrencileri, rakibini set vermeden geçti. Turnuvadaki ikinci maçında Bank Pocztowy Palac Bydgoszcz ile karşılaşan Chemik Police, bu kez de salondan 3-1'lik sonuçla ayrıldı. Tunuvanın son maçında BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biala'yı 3-0'lık sonuçla geçen Ferhat Akbaş'lı Chemik Police, yeni sezonun ilk kupasına da uzanmış oldu. Polonya Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Chemik Police, ilk resmi karşılaşmasında Polonya Süper Kupası mücadelesine çıkacak.

Ferhat Akbaş'ın öğrencileri 6 Ekim'de, hazırlık turnuvasında set kaybetmedikleri LKS Commercecon Lodz ile karşı karşıya gelecek.

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