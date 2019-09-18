Fenerbahçe, TFF’ye itirazını yaptı

Süper Lig’in 4’üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları iddiası damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF’ye itiraz başvurusu yaptı.