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Fenerbahçe, TFF’ye itirazını yaptı
Fenerbahçe

Fenerbahçe, TFF’ye itirazını yaptı

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hatası iddiaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

18 Eylül 2019 13:26

Süper Lig’in 4’üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları iddiası damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF’ye itiraz başvurusu yaptı.

Son güncelleme 13:26 | 18 Eylül 2019
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