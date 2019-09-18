Fenerbahçe Opet’e bir günde iki sponsor

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 1 günde 2 sponsorla anlaşmaya vardı. Forma sırt sponsorluğu için Cordeon Airlines ile 1 yıllık anlaşma yapan sarı-lacivertliler, bir diğer forma sponsorluğunu ise Kafkas Mücevherat ile gerçekleştirdi. Sponsorluk toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Kafkas Mücevherat CEO'su Tolga Kırgız, Fenerbahçe Başantrenörü Zoran Terzic, Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem Dündar ve Fenerbahçe oyuncusu Naz Aydemir Akyol katıldı.

Burhan Karaçam: Sadece Fenerbahçe değil diğer kulüplere de destek verilmeli

1 günde imzalanan 2 sponsorluk anlaşmasını ‘Bereketli bir gün' olarak tanımlayan Burhan Karaçam, “Takımımızın başarısına katkıda bulunan sponsorların çoğalarak devam etmesini diliyoruz. Sabahleyin Eda'nın şahsında milli takımımızla ilgili bir şeyler söylemiştim. Bu toplantıda da ikinci kaptanımız Naz Aydemir Akyol var. Birkaç cümle de onun için söylemek istedim. Çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Çağdaş Türk kadınının çok güzel örneklerini sergileriz. Milyonlarca insan sizi izledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda duruşunuz, inancınız, hırsınız, Türkiye'nin ihtiyacı olan şeylerdi. Sizlerle bunun devamının geleceğini biliyoruz. Genç kuşaklarımıza da örnek oldunuz. Fenerbahçe son derece başarılı. Bu sene de en ufak şüphemiz yok başarılı olacaklarından. Eda ve Naz kaptanımızın liderliğinde hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılar devam edecektir. Ancak bu branşlar ne yazık ki futbol gibi büyük destekler almıyor. Ancak öyle sanıyorum ki bu sene popülarite açısından futbola yakın bir yerde olacaktır. Bu durum da sponsorluklara yansıyor. Maddiyat olmadan çok az mesafe kat edebiliyorsunuz. Kafkas Mücevherat'ın da diğer firmalara örnek olmasını, yalnızca Fenerbahçe değil diğer kulüplere de destek olmalarını istiyoruz. Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve başarılar geldikçe bu gelişmeler bize güç veriyor. Geçen sene çok fazla yanınızda olamasak da bu sene daha çok yanınızda olacağız” açıklamasını yaptı.

Tolga Kırgız: Umarım mücevher firmalarına öncü oluruz

Kafkas Mücevherat CEO'su Tolga Kırgız öncelikle Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla izlediklerini belirterek, “2002'deki futbol Dünya Kupası, 2010'daki Basketbol Dünya Kupası'ndan sonra en çok heyecanlandığımız turnuva oldu. Herkesin gözü ve kulağı bu sene kadın voleybol takımındaydı. Basketbolun da önüne geçti. Gururla izledik takımımızı. Naz Aydemir, Aylin, Fatma ve Eda burada. Umarım bundan sonraki turnuvada Dünya şampiyonu olurlar. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olan ilk ve tek takım. Bu işbirliğinin öncü olmasını temenni ediyorum. Birçok kozmetik firması sponsor oluyor voleybola ama mücevher firması olmuyor. Umarım biz öncü oluruz. İnşallah bu sene hem Avrupa hem Dünya şampiyonluğunu Fenerbahçe ülkemize getirecektir. Bu anlaşmaya en büyük katkı Simla hanımın. Kendisinin ailesi de çok değerli bir müşterimiz. Bence kadınlar da bir pırlanta ve daha önce mücevher firmalarının sponsor olmaması bence olağan dışı bir durum. Voleybolcu kızlar mücevher takı taşımaya çok uygun” ifadelerini kullandı.

Zoran Terzic: Umarım altın madalya üretmenizi sağlarız

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Zoran Terzic, yeni sponsorun kulübe ve Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldiğini söyleyerek, “Fenerbahçe gibi kulüpler için sponsorlar çok önemli. Oyuncularımızın sadece maçları ve idmanları düşünmesi gerekiyor. Sporcularımız da böyle bir firmayla anlaşılmasından dolayı çok mutlu. Umarım sezon sonunda altın madalya kazanarak, sizin de böyle ürünler üretmenizi sağlamak isteriz” dedi.

Eda Erdem Dündar: Başarılı olacağımıza inanıyorum

Kaptan Eda Erdem Dündar da Kafkas Mücevherat'ın kendilerini seçmesinden dolayı gurur duyduklarını söyleyerek “Kulübümüzdeki her sporcu hazine değerinde. Biz de elimizden geleni sahada gösterip başarılı olacağımıza inanıyorum. İlk kez bir mücevherat firması sponsor oluyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler de sahada ve saha dışında bu sponsorluğa layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Hem kulüp hem de takım olarak oynadığımız her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Çok fazla yeni arkadaşımız var takımda. Takım oyununu ve birlikteliği sağlayarak çok güzel bir oyun izlettireceğiz. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız. Sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.

Naz Aydemir Akyol: Aranın ardından Çubuklu formayı giymek çok önemli

15-16 aylık aranın ardından tekrar voleybola döndüğünü söyleyen Naz Aydemir Akyol ise, “Böyle bir aranın ardından Çubuklu formayı giymek çok önemli. Boynumdaki kolyeyi eşim 7-8 sene önce Kafkas Mücevher'den almıştı. Şampiyonluk yolundaki bu sponsorluk için çok teşekkür ediyorum. İzmir'de antrenmanlara başladık, ilk günkü antrenmanın ardından yürüyemiyordum ve odaya gelip ağladım. Ama bir şekilde olacağını biliyordum. Teknik ekip ve sağlık ekibinin büyük emeği var geri dönmemde. Yeni sezona hazırım. Umarım Milli Takım'daki başarılı performansımı kulüpte sergilemeye devam ederim. Bu takımın tek kaptanı var bence ve başka bir kaptana gerek yok. Görevini layığıyla yerine getiriyor. Kulübümüz bizi iyi şekilde destekliyor. Bizler iyi oynadıkça, taraftarın da desteği artacaktır. Umuyorum seneyi 3 altın madalya ve 3 kupayla kapatırız” diyerek sözlerini tamamladı.