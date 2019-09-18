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Fatih Terim’den Ali Koç’a cevap: Sicilin parayla, reklamla…
Galatasaray

Fatih Terim’den Ali Koç’a cevap: Sicilin parayla, reklamla…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi.

18 Eylül 2019 22:51

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi.

Terim, Koç’un “Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05’te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz.” sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı.

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Terim, “Merak ediliyorsa maçtan önce öğrendim. Yani eğer hedef buysa… Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz, rica ediyorum. Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız. Değerse cevabını alacak herkes. Cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa herkes alacak. Değer bulduğumuz şeyleri eğer gerekirse cevap vereceğiz. Hiç kimse merak etmesin.” şeklinde cevap verdi.

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Son güncelleme 23:33 | 18 Eylül 2019
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