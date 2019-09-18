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Fatih Terim: Bu grup ilginç olacak…
Şampiyonlar Ligi

Fatih Terim: Bu grup ilginç olacak…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2019 22:15

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli antrenör, maçın zevkli olduğunu ve her iki takıma da gidip geldiğini söyledi.

Fatih Terim’in sözleri şöyle;

“Kazanmak isterdik ama bence keyifli bir maç oldu. Ancak gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyalini verdi takım. Birbiriyle yeni oynayanların daha ikinci maçı. Beraber oynadıkça daha iyi olacağız. Zaman zaman maç gitti, geldi.

60’tan sonra oyunda diri kalmak da önemliydi  ve fiziksel olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kaybetmemek önemli. Rakibimizle İstanbul’da oynayacağız.

Seyircimiz ile berabere sahamızda önemli işlere imza attı. Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyarlık bütçeyle iki takım gelecek. Bu grup ilginç olacak, ilginç olması için bizim bir şey yapmamız lazım. Oyunda neler olacağını Allah bilir. Oynanmayan maçın neticesini kağıt üzerinde favori olsalar da hiçbirimiz bilemeyiz.”

Son güncelleme 22:15 | 18 Eylül 2019
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