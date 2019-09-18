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Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi

Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi

Club Brugge Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanımız başlıyor. Aslan A Grubu ilk maçında üç puan ve Avrupa'da 100. galibiyet hedefiyle Club Brugge'e konuk oluyor. Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Club Brugge Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

18 Eylül 2019 18:24

Club Brugge Galatasaray canlı! Club Brugge Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. Ülkemizi Devler Ligi’nde temsil eden tek ekip olan Galatasaray, zorlu gruptaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile bir araya geliyor. Aslan üç puanı hedeflerken ev sahibi ekip de galibiyet peşinde. Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Club Brugge Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Jan Breydel

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Feghouli, Lemina, Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Aslan ‘dalya’ peşinde!

Devler Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge deplasmanında sahaya çıkan Aslan, Avrupa’da 100. galibiyetini arıyor. Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa’da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne eski takımına karşı

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alıyor. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu.  Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

18 Eylül 2019 Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki rakiplerinden Real Madrid`den eski maçları hatırlatan video Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`nde rakiplerinden rakibi Real Madrid, gruptaki rakipleri ile oynadığı eski maçlardan oluşan bir video yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:34 | 18 Eylül 2019
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