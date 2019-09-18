CANLI YAYIN: PSG Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçı PSG Real Madrid mücadelesi olacak. PSG eksikleri ile çıkacağı Real Madrid maçını kazanarak Devler Ligi’ne ilk sırada başlamak istiyor. PSG Real Madrid maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanaldan canlı yayınlanacağı, canlı izleme yolu ve tüm detaylar haberimizde.

PSG REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 HD ekranından naklen yayınlanacak.

PSG REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Navas, Meunier, Kimbempe, Silva, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di Maria, Icardi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Marcelo, Rodriguez, Casemiro, Kroos, Hazard, Bale, Benzema