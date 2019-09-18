GS Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın!

Bu sezon Şammpiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıkacak olan Galatasaray ilk maçının Club Brugge ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray zorlu rakibi Club Brugge karşısında kazanmak istiyor. Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbol severler “ Club Brugge Galatasaray canlı izle” aramaları yapıyor. Temsilcimizin Club Brugge ile oynayacağı mücadele beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek. İşte canlı yayın….

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY’IN FATİH TERİM İLE 73. AVRUPA MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak. Terim yönetimindeki Aslan, Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın akşam deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele edecek. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 72 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 27 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 15 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 48. maç

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 48. kez sahne alacak. Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanımız başlıyor. Aslan A Grubu ilk maçında üç puan ve Avrupa`da 100. galibiyet hedefiyle Club Brugge`e konuk oluyor. Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Club Brugge Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Galatasaray, Fatih Terim'in çalıştırdığı dönemde kulübün ve Türkiye'nin futbolda ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 döneminde finalde İngiliz ekibi Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nı kazandı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı ve İspanyol temsilcisi Real Madrid'e elendi.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Simon Deli, Ricca, Vormer, Balanta, Tau, Vanaken, Okereke, Openda (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Feghouli, Lemina, Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki rakiplerinden Real Madrid`den eski maçları hatırlatan video Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi`nde rakiplerinden rakibi Real Madrid, gruptaki rakipleri ile oynadığı eski maçlardan oluşan bir video yayınladı. İlgili Haberi Oku