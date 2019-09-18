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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi

CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla sona eriyor. Maçlardan golleri anbean SKOR'dan takip edebilirsiniz...

18 Eylül 2019 21:59

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları sona eriyor… 19.55’te başlayan iki karşılaşmanın ardından 22 seansında da 6 mücadelede takımlar 3 puan içi karşılaşıyor.

A GRUBU

MAÇ SONUCU | Club Brugge-Galatasaray: 0-0

PSG-Real Madrid: 2-0

14′ ve 33′ Di Maria 

B GRUBU

MAÇ SONUCU | Olympiakos-Tottenham: 2-2

44′ Podence, 54′ Valbuena (P) / 26′ Kane (P), 30′ Lucas Moura

Bayern Münih-Kızılyıldız: 1-0

34′ Coman

C GRUBU

Shakhtar-Manchester City: 0-2

24′ Mahrez, 38′ İlkay 

Dinamo Zagreb-Atalanta: 3-0

10′ Leovac, 31′ ve 42′ Orsic

D GRUBU

Atletico Madrid-Juventus: 0-0

Leverkusen-Lokomotiv Moskova: 1-2

25′ Aranguiz / 16′ Krychowiak, 37′ Barinov

Son güncelleme 22:43 | 18 Eylül 2019
şampiyonlar ligi
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Göztepe S.K.
20/09/2019 - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
21/09/2019 - 15:00
-
Antalyaspor
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1 Alanyaspor
4 4 12
2 Caykur Rizespor
4 2 8
3 Fenerbahçe
4 2 7
4 Denizlispor
4 2 7
5 Galatasaray
4 2 7
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