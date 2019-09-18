CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları sona eriyor… 19.55’te başlayan iki karşılaşmanın ardından 22 seansında da 6 mücadelede takımlar 3 puan içi karşılaşıyor.
A GRUBU
MAÇ SONUCU | Club Brugge-Galatasaray: 0-0
PSG-Real Madrid: 2-0
14′ ve 33′ Di Maria
B GRUBU
MAÇ SONUCU | Olympiakos-Tottenham: 2-2
44′ Podence, 54′ Valbuena (P) / 26′ Kane (P), 30′ Lucas Moura
Bayern Münih-Kızılyıldız: 1-0
34′ Coman
C GRUBU
Shakhtar-Manchester City: 0-2
24′ Mahrez, 38′ İlkay
Dinamo Zagreb-Atalanta: 3-0
10′ Leovac, 31′ ve 42′ Orsic
D GRUBU
Atletico Madrid-Juventus: 0-0
Leverkusen-Lokomotiv Moskova: 1-2
25′ Aranguiz / 16′ Krychowiak, 37′ Barinov